Він додав, що жоден російський окупант не почувається в безпеці на українській землі.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що жоден російський окупант не почувається в безпеці на українській землі, а всі колаборанти знають, що в них немає майбутнього.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Вже зовсім скоро ми будемо відзначати наше головне національне свято - нашу незалежність. Вже завтра. Ми запланували багато активностей - того, що підкреслить, який шлях ми пройшли", - зазначив Зеленський.

Він додав, що цей шлях було пройдено всіма разом - українцями на всій території України, на вільній і на тимчасово окупованій, адже "наші люди всюди борються".

Крім того, зауважив Зеленський, українці за кордоном допомагали, поширювали правду про Україну та закликали боротися за неї.

"Жоден окупант не почувається в безпеці на нашій землі. Всі колаборанти знають, що в них немає майбутнього. А ми всі не просто віримо - ми бачимо, що у нашої держави є перспектива", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що рішення окупувати Україну свідчить, що Росія ніколи про діалог не думала. "Це як у 2014 році. Вони ухвалили це рішення, і гарненько їм по пиці світ не дав, - ну не дав, - вони пішли далі. А ми їм по пиці даємо", - сказав Зеленський.

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