Напад було скоєно за місцем його проживання 28 серпня 2022 року.

Окупанти підтверджують смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова ("Слуга народу") і дівчини, яка мешкала разом з колаборантом.

Про це йдеться в повідомленні Слідкому РФ.

"За попередніми даними, внаслідок отриманого вогнепального поранення помер заступник голови "військово-цивільної адміністрації Херсонської області" по сільському господарству Олексій Ковальов. Напад було скоєно за місцем його проживання 28 серпня 2022 року. Жертвою зловмисників також стала дівчина, яка мешкала спільно із загиблим", – йдеться в повідомленні.

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Слідчий комітет Росії обіцяє вжити заходів для встановлення причетних до збройного нападу на колаборанта.

Зрада і вбивство нардепа Ковальова: що варто знати

Після повномасштабного вторгнення РФ нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області і допомагав окупаційним військам.

У квітні ДБР відкрило кримінальне провадження за статтями КК про держзраду і пособництво державі-агресору. Під час розслідування встановлено, що на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови в незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".

Пізніше Ковальову заочно було повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, він був оголошений в розшук.

16 липня суд заарештував майно Ковальова для подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, заарештовано частки в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав становить понад 4,7 млн грн.

28 серпня Сергій Хлань повідомив, що колаборанта Олексія Ковальова вбили. Пізніше військовий кореспондент Андрій Цаплієнко написав, що Ковальов отримав смертельні ножові поранення.

Пізніше стало відомо, що в Голій Пристані на Херсонщині убитий не тільки колишній народний депутат-зрадник Олексій Ковальов, але і його співмешканка.

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