Більшість уваги ворожих дронів сконцентровано все ж таки на військових об'єктах.

Росія готується до нових ракетних ударів по території України, активізувавши використання розвідувальних дронів. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Взагалі (російська сторона - УНІАН) проводить розвідку досить системно, ми фіксуємо і "заземляємо" всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу, коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що російські загарбники намагаються вишукувати об'єкти критичної інфраструктури.

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"Але більшість уваги дронів сконцентровано все ж таки на військових об'єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається вишукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" аби досягнути "результатів", - зазначила Гуменюк.

Нові ракетні удари по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готуватиме нові ракетні удари, тож Україна розробляє максимально ефективні заходи протидії.

Водночас в РНБО наголосили, що для України наразі єдиним варіантом захисту від російських ракет С-300 і С-400 залишається знищення самих пускових установок безпосередньо на позиціях.

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