Президент обговорив із військовими події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й півдні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готуватиме нові ракетні удари, тож Україна розробляє максимально ефективні заходи протидії.

Про це Зеленський говорив із силовиками та військовими під час чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, учасники зустрічі обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й півдні.

"Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії", - розповів президент.

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Також на ставці заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. Він уточнив, що насамкінець на ставці також обговорили питання забезпечення ЗСУ боєприпасами та підготовку командирів тактичної ланки.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, за добу українські захисники знищили ще 790 путінських військових, які прийшли з війною проти України. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 116 тисяч 80 солдатів.

Аналітики ISW прогнозують, що у наступні шість місяців Кремль, ймовірно, намагатиметься повернути ініціативу на полі бою та припинити серію успіхів України.

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