Українським силам ППО і ПРО важко вчасно зафіксувати момент пуску цих ракети та ідентифікувати їх.

Для України наразі єдиним варіантом захисту від російських ракет С-300 і С-400 залишається знищення самих пускових установок безпосередньо на позиціях.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Зазначається, зранку 14 січня росіяни атакували Київ з північного напрямку зенітними керованими ракетами російського комплексу ЗРК С-400.

Остаточні дані, звідки здійснювалися такі пуски, не оприлюднено, натомість аналітики моніторингової групи "Беларускі Гаюн" вважають, що пусковим районом ракет 48Н6ДМ з С-400 була Брянська область РФ.

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Також експерти не виключають обстріл з білоруського аеродрому "Зябровка", розташованого під Гомелем за 20 км від кордону з Україною. Саме цей аеродром у Білорусі вже офіційно фігурував як пусковий район С-300 для ударів по наземних об’єктах у Чернігівській області.

Попередній аналіз фото уламків знайденої ракети свідчить, що йдеться про ракети типу 48Н6ДМ, які найімовірніше, вже вдруге були застосовані Росією в обстрілах Києва. Аналогічні уламки бачили в зоні ураження приватного будинку у Протасовому Ярі, а також у зруйнованому готелі "Алфавіто" поблизу палацу "Україна" після ракетних ударів по столиці 31 грудня.

"Підступність використання росіянами 48Н6ДМ полягає у тому, що українським силам ППО та ПРО важко вчасно зафіксувати момент пуску такої ракети та ідентифікувати її. За таких умов не завжди є змога вчасно попередити населення про ракетну загрозу, що і підтвердив останній обстріл, коли система повітряної тривоги в столиці не встигла спрацювати", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД нагадали, що використання зенітних ракет 48Н6ДМ для ударів по землі передбачає запуск їх за балістичною траєкторією, внаслідок чого перехоплення потребує таких комплексів протиракетної оборони, як Patriot PAC3 із кінетичними перехоплювачами MSE чи французько-італійські SAMP-T, які наразі відсутні в ЗСУ.

Зазначається, що немає сумнівів, що Росія продовжить використовувати для обстрілів українських міст весь наявний спектр ракетного озброєння - від застарілих авіаційних боєприпасів до новіших ракет 48Н6ДМ ЗРК С-300 та їхнього новітнього аналогу С-400.

"Поки що єдиним варіантом захисту від російських ракет залишається знищення самих пускових установок безпосередньо на позиціях, звідки завдаються удари, де б вони не були розміщені - на території Білорусі чи в Росії", - заявили в РНБО.

У відомстві додали, що застосуванням таких ракет із території Білорусі окупанти очікують української відповіді по тих позиціях на білоруській території, де розміщуються ракети С-300 і С-400, щоб таким чином втягнути Білорусь у війну на боці Росії.

Ракетні удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Росія двічі атакувала Київ. Попередньо зазначалося, що під час ранкової атаки по столиці російські війська застосували, імовірно, балістичні ракети.

За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, російські військові під час ранкового удару по Києву 14 січня застосували ракети С-300 і С-400. Він пояснив, що через їхню велику швидкість система повітряної тривоги в столиці не встигла спрацювати.

Юрій Ігнат також зазначив, що використання призначених для знищення повітряних цілей ЗРК С-300 та С-400 по наземних цілях в Україні обумовлено поступовим вичерпанням у Росії запасів крилатих та балістичних ракет типу "Іскандер".

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