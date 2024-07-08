Олександр Коваленко наголосив на схожості удару 8 липня з атакою на початку червня, коли було використано понад 50 ракет.

Наступна масована ракетна атака РФ по Україні може статися через місяць. Такий прогноз у коментарі РБК-Україна дав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він, зокрема, наголосив на схожості удару 8 липня з атакою на початку червня, коли було використано понад 50 ракет.

"Сьогодні у нас 8 липня. Швидше за все, у них періодичність масованих атак - місяць. Є така особливість. Потім через кожні 2-5 днів запускають набагато менше, на мінімальному рівні. Зараз у них така тактика нанесення ударів", - каже аналітик. Відео дня

На думку Коваленка, наступна масована атака агресора може статися десь за місяць.

"Поки ми фіксуємо, що на початку місяця окупанти починають масовані удари. Але протягом місяця ми будемо бачити, як з періодичністю приблизно в ті ж 2-5 днів вони запускатимуть менший боєкомплект на рівні 5-10, до 15 ракет різної номенклатури ", - сказав експерт.

Він також пояснив, чому були постійні тривоги та яка мета Росії. На думку аналітика, атака на Київ була масованою, комбінованою із застосуванням аеробалістичних, балістичних та крилатих ракет. При цьому ракети летіли на столицю з різних напрямків.

"На перший погляд, могло здатися, що вони не були синхронізованими. Але швидше за все такого завдання й не було, бо росіяни хотіли створити постійний хвилеподібний ефект, щоб якомога довше розтягнути елемент терору. При цьому ми бачимо, що удари були і по Кривому Розі, і по Дніпру, і по Слов'янсько-Краматорській агломерації. Вони ж не сконцентрували весь удар, наприклад, на Київ. Тому тут саме про масовий терор, аніж про тактичну чи стратегічну доцільність", - резюмував Коваленко.

Ракетна атака РФ по Україні 8 липня

Як повідомляв УНІАН, по Україні вранці 8 липня відбулася кривава ракетна атака з боку РФ. Під удари потрапили, зокрема, Київ, Дніпро та Кривий Ріг.

В результаті атаки щонайменше 36 людей загинуло, ще понад 140 були поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: