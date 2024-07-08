Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів російських окупантів продовжує зростати. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, загинули 28 осіб, поранено - 112.

За його словами, Росія пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медичні заклади.

"Загинуло 28 осіб: 11 - на Дніпропетровщині, 17 - у Києві. Поранено 112 осіб: 62 - на Дніпропетровщині, 48 - у столиці, 2 - у Київській області", - поінформував очільник МВС.

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Він підкреслив, що аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей.

"44 з них госпіталізували до медзакладів міста. Іншим - надали допомогу на місці. Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні Охматдит. Одна з них - лікарка медзакладу. Також попередньо, двоє людей загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Там також є постраждалі. Пошкоджена будівля медзакладу", - зазначив мер.

Оновлено 15.50. Згодом МВС у Telegram зазначило, що станом на 15:30 у Києві внаслідок ворожої атаки загинуло 20 людей, ще 61 людина постраждала.

Таким чином, в Україні загинула 31 людина, ще 125 - постраждало.

Ракетна атака РФ 8 липня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна вранці 8 липня опинилася під ракетною атакою РФ. Ворог вдарив по Кривому Рогу, а також по Києву.

Російські окупаційні війська 8 липня завдали ракетного удару по Києву, під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит". Служба безпеки України кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram зазначив, що сьогодні близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. За попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів.

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