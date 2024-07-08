Країна-агресор знову не соромиться казати, що вдарила по Україні високоточною зброєю великої дальності.

Міністерство оборони країни-агресора видало чергову порцію брехні після масованої ракетної атаки по Україні 8 липня. Там, зокрема, назвали удари "відповіддю на спроби нанесення київським режимом шкоди об'єктам російської енергетики та економіки".

При цьому в РФ не соромляться визнавати, що завдали "групового удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах військової промисловості України та авіаційних базах ЗСУ".

"Цілі удару досягнуто. Призначені об'єкти вражені. Заяви представників київського режиму про нібито навмисний ракетний удар Росії по цивільних об'єктах абсолютно не відповідають дійсності. Численні опубліковані фото та відеокадри з Києва однозначно підтверджують факт руйнувань внаслідок падіння української ракети ППО, запущеної із зенітного ракетного комплексу в межах міста", - брешуть у Міноборони РФ. Відео дня

Там також зухвало назвали офіційну інформацію, що надається органами влади України, "істерикою", а прийдешній саміт НАТО - "сходкою".

"Особливо зазначаємо, що аналогічні істерики київського режиму трапляються не перший рік і щоразу напередодні проведення чергової сходки (саміту) своїх покровителів із НАТО. Мета таких провокацій - забезпечити подальше фінансування київського режиму і продовження війни до останнього українця", - бризнули жовчю військові країни-агресора.

Ракетна атака РФ по Україні 8 липня - останні новини

Як писав УНІАН, у понеділок, 8 липня, відбулася масштабна атака на Україну. Ворог застосував понад 40 ракет різних типів.

Під вогнем окупантів опинився Київ. Зокрема, одна із ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. У Солом'янському районі пошкоджена офісна будівля, в Голосіївському уламки впали біля житлового будинку, в Дніпровському палали уламки в житловій забудові. Також у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок

Крім того, ракетного терору ворога зазнав Кривий Ріг. Там відомо про 10 загиблих та десятки поранених. Окупанти також атакували Дніпро, Словʼянськ та Краматорськ.

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