В Офісі президента пояснили роль Індії у цьому процесі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що говорити про переговори з Росією наразі - це нонсенс.

"Тому що Російська Федерація наполягає на тому, що вона має право тут вбивати безкарно, заходити на територію інших суверенних держав, має право знищувати суверинітет, суб’єктність, територіальну цілісність держав, і має право не відповідати ні фінансово, ні юридично за масштабні злочини, які вона коїть. Ну, це не позиція, за якої можна вести переговори", - сказав він в ефірі "24 Каналу".

Подоляк підкреслив, що з Росією домовлятись неможливо, але її можна примусити до певних переговорних процесів і примусити на певних умовах.

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"Для цього потрібно відповідно перенести війну в більшому обсязі на територію Росії, відповідно наносити на багато більше ударів по території Росії, отримати набагато більше техніки, яка була б застосована і в рамках оборони, і в рамках наступальної війни", - зазначив радник голови Офісу президента.

За його словами, якщо з партнерами ці питання вдасться вирішити, то у нас будуть інструменти тиску на Російську Федерацію. Він додав:

"Якщо економічно Росія буде набагато більше втрачати, ніж вона сьогодні отримує з глобальних ринків, то тоді ми зможемо примусити Російську Федерацію все ж таки зрозуміти, що ніякого позитивного фіналу вона не отримає. Примусивши її до усвідомлення того, що чим далі, тим для них буде гірше - тоді можна говорити про якісь переговори".

Подоляк пояснив, чому Індія важлива у питанні переговорів.

"Є декілька країн потужних, об’ємних, які дозволяють Росії отримувати суттєві доходи, навіть попри економічні блокади, економічні санкції. Серед цих країн Індія і Китай. Є ще Бразилія, є ще певна кількість Арабських країн", - заявив радник.

Він стверджує, що саме через Індію Росія сьогодні активно утримує доходність, за рахунок якої фінансує цю війну.

"І безумовно, якщо Індія і інші країни будуть трошки менше, м’яко кажучи, співпрацювати з РФ, то тоді безумовно ціна війни суттєво зросте для Росії. В неї будуть дефіцити не тільки ресурсні, які вона компенсує за рахунок Ірану і Північної Кореї, а також й фінансові. І таким чином Росія буде неспроможною тримати далі інтенсивність війни", - сказав Подоляк.

Він зауважив, що Україна зараз працює з країнами "умовного нейтралітету", які дозволяють Росії активно отримати з глобальних ринків багато доходності.

За словами Подоляка, Росія поступово зміщується в табір аутсайдерів. Він підсумував:

"Україні зараз необхідно говорити публічно про те, що відбувається і говорити, що стратегічно вкрай невигідно мати відносини з РФ. Тому що вона не зацікавлена в існуванні міжнародного права і якщо ви підтримуєте Росію, яка зацікавлена в хаотизації міждержавних відносин, в домінуванні насилля як концепції зовнішньої політики, то і там, і там будуть виникати війни. Більше того, РФ очевидно буде інвестувати у різного роду терористичні провокативні дії на різних континентах".

Війна в Україні - роль Індії у врегулюванні конфлікту

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю індійському виданню The Times of India, опублікованому у понеділок, 28 жовтня.

Коментуючи заяву Моді про те, що той готовий працювати для встановлення миру в Україні, Зеленський закликав діяти, бо "будь-які пропозиції не повинні закінчуватися словами".

Також Зеленський зазначив, що другий "саміт миру" теоретично може відбутися в Індії.

Раніше Моді заявив, що повномасштабна війна між Україною та Російською Федерацією має завершитися мирним способом.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак днями в інтерв'ю Corriere Della Sera заявив, що після трьох років повномасштабної війни Україні стає важче воювати, тому наша держава працює над проведенням перемовин. Він зазначив, що Курська операція показала світу слабкість росіян.

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