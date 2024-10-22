Російська та індійська сторони постійно контактують щодо війни, яка триває, сказав очільник уряду Індії.

Повномасштабна війна між Україною та Російською Федерацією має завершитися мирним способом.

Таку заяву в російському місті Казань під час зустрічі з диктатором Володимиром Путіним на полях саміту БРІКС зробив прем'єр Індії Нарендра Моді, пише вороже "РИА Новости".

За словами індійського чиновника, РФ та Індія постійно контактують щодо війни, яка триває.

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Прем'єр стверджує, що його країна виступає за те, щоб незабаром настав мир:

"Як я говорив і раніше, ми вважаємо, що проблеми повинні вирішуватися мирними способами, і ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності".

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Раніше Нарендра Моді відвідав Київ і підтвердив, що індійська держава підтримує настання миру в Україні на основі принципів міжнародного права, зокрема, поваги до суверенітету й територіальної цілісності.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Володимир Зеленський уперше презентував українцям план перемоги. Глава держави розповідав про документ із трибуни Верховної Ради. Варто зазначити, що перший пункт плану - надання Україні запрошення до НАТО.

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