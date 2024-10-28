Зокрема, Індія могла б долучитися до блокування російської економіки і розвитку військово-промислового комплексу, зазначив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський пояснив як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни, яку Росія розв'язала проти України.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю для The Times of India. "Я вважаю, що будь-які питання сьогодні не повинні закінчуватися словами. Моді є прем'єр-міністром дуже великої держави з погляду кількості населення і впливу, і з точки зору економіки тощо... Така країна не може просто говорити, що вона зацікавлена у закінченні війни. Ми усі зацікавлені", - сказав Зеленський.

При цьому, президент зазначає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді "може впливати на закінчення війни".

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"У цьому є велика цінність його у будь-якому конфлікті. У цьому є велика цінність Індії. Півторамільярдного населення, який тримає реальний вплив на це... Блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування роботи оборонно-промислового комплексу з Російською Федерацією призведе до зменшення можливості Росії воювати. Дасть коротший термін їх війні проти нас, їх посилення їх армії", - наголосив Зеленський.

Також у президента України запитали, чи існує можливість, що Моді може провести перемовини між Україною та Росією.

"Ми говорили з прем'єр-міністром Моді. У нас є майданчик - саміт миру. Я вважаю, що ми могли б провести другий саміт миру в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії. І прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт. Але, для цього нам потрібно підготуватися. Для цього ми й хотіли, щоби ті чи інші пропозиції, тих чи інших країн - ми готові їх почути", - сказав Зеленський і додав, що говорить про можливі пропозиції від Індії, Європейського Союзу, країн Африканського континенту, від Бразилії та Китаю.

Зокрема, Україна готова вислухати ці пропозиції, але тільки на основі українського формату, бо війна ведеться на території України.

Також глава держави повідомив, як країни "Великої двадцятки" як головні економіки світу загалом могли б вплинути на припинення війни. "Завжди ця війна залежить від їжі для війни, а це економіка. Це виключно гроші. Це фінансовий ресурс і це люди. І тому, двадцять великих економік можуть запросто, я впевнений, поставити Путіна на місце із закінченням війни", - наголосив Зеленський.

На переконання президента України, "Велика двадцятка" могла б не стимулювати війну Путіна проти України, а навпаки, загальмувати усі бажання російського диктатора:

"І тут не потрібно говорити: ми хочемо миру. Тут потрібно діяти, бо щоденна війна вбиває людей".

При цьому, глава держави висловив впевненість, що якби великі економіки світу, такі як Індія, Китай, Туреччина та деякі інші, які не застосували санкції проти РФ - якби вони не допомагали Росії економічно вижити і заробляти у цій війні, і якби ці країни переоцінили цінності, то санкції діяли б повністю, а не частково.

Важливі новини свіжі - що повідомлялося про війну

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Нарендра Моді заявив, що повномасштабна війна між Україною та Російською Федерацією має завершитися мирним способом. Під час відвідування російської Казані прем'єр Індії наголосив, що його країна виступає за те, щоб незабаром настав мир.

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