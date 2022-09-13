Росіяни знаходяться під тиском і можуть зламатися, вважає експерт.

Британський професор і колишній генеральний директор Королівського інституту об'єднаних озброєнь Майкл Кларк оцінив успіхи Збройних Сил України і зазначив, що зараз росіяни перебувають під тиском і можуть зламатися. Аналітик вважає, що у нашої країни є шанси на "величезну перемогу".

Про це професор розповів Sky News.

"Українці просуваються приблизно на 20 км в день. Вони дотримуються стандартного військового принципу: двоє попереду, один ззаду", - заявив Кларк і зазначив, що у ЗСУ є додаткова дивізія, яку поки що не вивели на фронт.

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За словами експерта, зараз в України є вибір і ми можемо вирішувати, що робити далі. А РФ опинилася чи не в глухому куті.

"У росіян зараз не так багато варіантів, тому що вони повністю напружені, і їм буде потрібний час, щоб отримати підкріплення... Росіяни явно знаходяться під тиском, і вони можуть зламатися, але можуть і не зламатися", - вважає аналітик.

Також він навів непідтверджену інформацію про те, що на Херсонщині в деяких районах окупанти вже могли припинити відкривати вогонь і капітулюватися, так як у них просто немає боєприпасів. ЗСУ завдали серію ударів по мостах, завдяки чому рашисти позбулися логістики і не можуть отримувати підкріплення.

"Стратегічно Херсон є більш важливим місцем. Херсон - єдине велике місто, яке окупували росіяни. Він контролює доступ до Криму і контролює частину гідроелектроенергії, яка йде до Криму. Якщо українцям вдасться повернути собі все узбережжя Херсонської області, то весь Крим опиниться в межах досяжності їх артилерії і ракет", - заявив експерт і додав, що Україна може обмежити можливості російських військових на тимчасово окупованому півострові.

За словами Кларка, на даний момент найбільш вірогідним результатом ситуації на фронті може стати нестабільне припинення вогню в наступному році. Він зазначив, що таке припинення вогню відбуватиметься на більш "сприятливих умовах", про які ще тиждень тому навіть не йшлося.

"Я думаю, що в українців у другій половині зими може бути шанс викинути росіян з усіх територій, які ті захопили з лютого цього року. І це буде величезною перемогою", - резюмував аналітик.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що успіхи ЗСУ ламають плани Росії, через що окупанти не можуть виконати навіть проміжні цілі.

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