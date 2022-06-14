Незабаром у бойових діях може настати "пауза".

Бої за схід України вимотують і Росію, і Україну.

Про це в ефірі Sky News розповів британський професор, аналітик Майкл Кларк, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про загибель 100-200 солдатів ЗСУ в день.

Він зазначив, що незабаром у бойових діях може настати "пауза".

Кларк нагадав, що протягом попередньої фази війни втрати РФ були набагато вищими, зараз вони приблизно рівні — це означає, що обидві сторони можуть втратити близько 3 тисяч солдатів протягом місяця.

За словами Кларка, на Донбасі йде "справжня рукопашна сутичка в стилі Другої світової війни", коли війська б'ються вулиця за вулицею.

"Це так жахливо, ви навіть не можете собі уявити", говорить він.

Оскільки обидві сторони втрачають таку кількість солдатів, професор Кларк каже, що жодна з них не зможе протриматися так довго, тому "буде пауза, поки обидві сторони переведуть дух".

Війна Росії проти України: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу: продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, обстрілюючи довколишні села і цивільну інфраструктуру.

На посилення ворогу підійшли ще дві БТГ. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ в районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.

На Херсонському напрямку йдуть бої за Давидів Брід.

ISW зазначає, що армія РФ провела безуспішний наступ на південний схід від Ізюма і на північ від Слов'янська. Ймовірно, окупанти створюють умови для штурму Сіверська і північно-західних українських наземних ліній зв'язку у Лисичанську.

Російські окупанти мають часткові успіхи на Бахмутському напрямку, закріплюються в селищі Відродження. Саме на цьому напрямку ворог зазнав найбільших втрат 13 червня.

Всього ЗСУ знищили в боях вже близько 32,5 тисячі ворожих солдатів і тисячі одиниць військової техніки РФ.

На думку координатора міжнародних проектів Центру Разумкова, військового експерта Олексія Мельника, у війні РФ проти України близький перелом, армія Путіна втрачає потенціал.

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