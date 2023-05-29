Боррель прокоментував, як, на його думку, розвиватиметься війна в Україні цього літа.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що "не відчуває оптимізму" щодо того, як буде розвиватися війна в Україні цього літа.

Як повідомляє CNN, Боррель додав, що бачить "явний намір Росії виграти війну".

"У мене немає оптимізму щодо того, що станеться в Україні цього літа. Я бачу концентрацію військ з обох сторін, Я бачу явний намір Росії виграти війну, (Росія) не піде на переговори, якщо вона не виграє війну", - сказав він.

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Боррель і війна в Україні

Раніше Боррель заявляв, що якщо Захід перестане допомагати Україні, то війна закінчиться, тому що Україна здасться через кілька днів. Однак при цьому, за його словами, отриманий "мир" буде жахливим, оскільки Україна перетвориться на маріонетку.

Також він заявляв, що не можна ставити рівність між жертвою і агресором, якщо є метою забезпечити справедливий і чесний мир для України.

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