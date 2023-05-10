За його словами, отриманий "мир" буде жахливим, оскільки Україна перетвориться на маріонетку.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна здасться за кілька днів, якщо Захід перестане надавати військову допомогу Києву.

В інтерв'ю La Sexta він пояснив, чому такий сценарій взагалі не є варіантом.

"Я знаю, як закінчити війну негайно: я припиняю надавати військову допомогу Україні, і Україна має здатися за кілька днів. Все, війна закінчена. Але чим закінчилася війна? Україна перетвориться на таку маріонеткову країну, як Білорусь, позбавлену своїх свобод. Ми хочемо закінчити війну?" - обурився дипломат.

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Боррель наголосив, що саме "тому ми маємо продовжувати допомагати Україні". Він також висловив занепокоєння через те, що у війні гинуть українські та російські військові і все свідчить про продовження кровопролитної війни.

"Мир якомога швидше, але який мир?" – підсумував своє пояснення з цього приводу колишній іспанський міністр.

Війна в Україні - допомога ЄС

Посли ЄС 3 травня погодили механізм закупівлі боєприпасів для України на 1 млрд євро. Йдеться про 18 країн, які купуватимуть снаряди для України.

11 грудня 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. У квітні 2023-го Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Крім того, очікується, що до кінця травня країни ЄС ухвалять 11 пакет антиросійських санкцій.

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