Зокрема, як наголосив високий представник ЄС, не можливо забезпечити права українського народу, якщо ставити на один рівень Україну як жертву і Росію як країну, яка ініціювала і розпочала руйнівну війну проти України.

Не можна ставити рівність між жертвою і агресором, якщо ви бажаєте справедливого і чесного миру для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Високий представник ЄС сказав, що сьогодні обговорювалася ситуація на полі бою в Україні і шляхи припинення війни.

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"Усі хочуть, аби війна припинилася. Єдиний, хто видається зацікавленим продовжувати війну - це Путін. Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна", - сказав Боррель.

У зв'язку з цим, він зазначив, що Євросоюз підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського, спрямовану на встановлення справедливого миру.

"Ніхто, хто справді зацікавлений у мирі, не може ставити жертву і агресора на один рівень. Я повинен доносити це повідомлення усім лідерам в усьому світі, які дійсно дуже зацікавлені у миру, але вони продовжують ставити на один рівень жертву і агресора. Це веде до миру, який не буде справедливим і чесним та не забезпечуватиме права українського народу", - відзначив Боррель.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Данія хоче організувати саміт, присвячений проблемі встановлення миру між Україною та Росією. На нього планують запросити Індію, Китай і Бразилію. Таку ініціативу озвучив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Як відомо, Індія, Китай і Бразилія не засудили Росію за розв'язання повномаштабної війни проти України.

Президент Бразилії Лула да Сілва, який раніше заявив, що в розв'язанні війни винні обидві сторони - і Київ, і Москва - і закликав створити міжнародну коаліцію з примусу сторін конфлікту до переговорів, тепер скаржиться, що з ним самим не хочуть розмовляти ані Київ, ані Вашингтон.

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