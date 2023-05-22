Не можна ставити рівність між жертвою і агресором, якщо ви бажаєте справедливого і чесного миру для України. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі. 

Високий представник ЄС сказав, що сьогодні обговорювалася ситуація на полі бою в Україні і шляхи припинення війни. 

Відео дня

"Усі хочуть, аби війна припинилася. Єдиний, хто видається зацікавленим продовжувати війну - це Путін. Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна", - сказав Боррель. 

У зв'язку з цим, він зазначив, що Євросоюз підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського, спрямовану на встановлення справедливого миру. 

"Ніхто, хто справді зацікавлений у мирі, не може ставити жертву і агресора на один рівень. Я повинен доносити це повідомлення усім лідерам в усьому світі, які дійсно дуже зацікавлені у миру, але вони продовжують ставити на один рівень жертву і агресора. Це веде до миру, який не буде справедливим і чесним та не забезпечуватиме права українського народу", - відзначив Боррель. 

Читайте також:
На одному з напрямків ЗСУ мінуснули більше двох рот окупантів та 39 одиниць техніки
На одному з напрямків ЗСУ "мінуснули" більше двох рот окупантів та 39 одиниць техніки
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, ПВК Вагнер близька до знищення - Череватий
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, ПВК "Вагнер" близька до знищення - Череватий
У Бєлгородській області на кордоні з Україною запровадили режим КТО: що це означає
У Бєлгородській області на кордоні з Україною запровадили режим КТО: що це означає
Один сюрприз для окупантів під Бахмутом є, скоро буде наступний – речник Едельвейсу
Один "сюрприз" для окупантів під Бахмутом є, скоро буде наступний – речник "Едельвейсу"
Зеленський в поїзді підбив підсумки сьогоднішнього дня та анонсував більше зброї для ЗСУ
Зеленський в поїзді підбив підсумки сьогоднішнього дня та анонсував більше зброї для ЗСУ

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Данія хоче організувати саміт, присвячений проблемі встановлення миру між Україною та Росією. На нього планують запросити Індію, Китай і Бразилію. Таку ініціативу озвучив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен. 

Як відомо, Індія, Китай і Бразилія не засудили Росію за розв'язання повномаштабної війни проти України. 

Президент Бразилії Лула да Сілва, який раніше заявив, що в розв'язанні війни винні обидві сторони - і Київ, і Москва - і закликав створити міжнародну коаліцію з примусу сторін конфлікту до переговорів, тепер скаржиться, що з ним самим не хочуть розмовляти ані Київ, ані Вашингтон.

Вас також можуть зацікавити новини: