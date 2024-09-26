Він додав, що РФ ніколи не погодиться на припинення вогню, поки не відчує, що мусить це зробити, але зараз агресор не відчуває достатніх страждань.

Звільнення всієї території України у кордонах 1991 року на даному етапі є дуже складним завданням. В реальності на нас чекають переговори про припинення вогню, а не про мир, вважає американський професор зі світовим ім’ям, філософ та дослідник питань політики та міжнародних відносин Френсіс Фукуяма.

"Я не думаю, що у вас буде щось на кшталт перемоги 1945 року, коли Україна увійде до Москви, а Путін закінчить життя самогубством. Цього не станеться. Понад те, я вважаю, що здатність України звільнити всю територію у кордонах 1991 року – це дуже складне завдання на даному етапі. Та водночас для будь-якого українського лідера є політично неможливим підписати таку мирну угоду, яка віддасть Росії хоч метр української землі. Тому я думаю, що в реальності на нас чекають переговори про умови припинення вогню, а не про мир", – пояснив він в інтервʼю "Європейській правді".

За словами політолога, це дуже складне завдання. Але, на його думку, припинення вогню без згоди України на територіальні втрати є можливим.

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"Це, я вважаю, саме те, над чим треба працювати. Тому що, як я вже сказав, наразі малореально, що кожен метр вашої території буде звільнений військовим шляхом", – додав Фукуяма.

Водночас відповідаючи на питання про те, чи не стане це паузою, після якої війну буде поновлено, він наголосив, що саме тому настільки важливим є вступ України до НАТО.

"Росію треба стримувати від нового нападу. Адже Україна не буде прагнути поновити війну після перемир’я. Це зробить Росія", – пояснив він.

При цьому, на думку Фукуями, в України є потужні стимули для того, щоб не повертати окуповані землі за будь-яку ціну. Так, великою проблемою є продовження ракетних атак РФ – і одного лише посилення ППО не вистачить.

"Це не дає стабільності. А якщо у майбутньому росіяни і далі запускатимуть 100 ракет туди, 100 сюди – це ж не буде дієвим перемир’ям, правда? Тому потрібна домовленість, що призведе до реального припинення вогню між сторонами. А після цього у вас має бути спосіб стримати можливість відновлення повномасштабної війни. І саме тут стає дуже важливим ваш вступ до НАТО або якийсь еквівалент членства – наприклад, тверда військова гарантія", – висловив він свою думку.

Як зазначив журналіст, таке припинення вогню буде лише тимчасовим – але й воно означатиме поступки обох сторін. Тож, аби змусити РФ піти на такий крок, "треба посилити біль, який відчувають Росія та росіяни через цю війну", наголосив політолог. Зокрема, він пропонує зробити непридатним для розміщення російських військ тимчасово окупований Крим.

"Крім того, я повністю підтримую право України завдати ударів углиб Росії. Російське цивільне населення насправді ще не відчуло війни. Тож ви маєте змусити їх усвідомити, що таке війна. Це дуже важливо", – каже Фукуяма.

Він додав, що РФ ніколи не погодиться на припинення вогню, поки не відчує, що мусить це зробити. Зараз же ні Росія, ні росіяни не відчувають достатньо страждань, щоб це сталося.

І якщо цей біль буде достатньо сильним, РФ доведеться йти на поступки, навіть якщо при владі залишатиметься диктатор Путін.

"Навіть зараз у російській армії – серйозний кадровий голод. Це одна з причин, чому Росія не змогла по-справжньому відповісти на ваше вторгнення до Курщини", – резюмував Френсіс Фукуяма.

Як може завершитися війна в Україні: інші думки

Президент Чехії Петр Павел заявив, що українцям та прихильникам України доведеться змиритися з тим, що Росія за підсумками війни збереже контроль над окупованими територіями – принаймні на деякий час.

Така позиція обурила МЗС України. Там заявили, що виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів формули миру президента України.

Згодом Павел пояснив свої слова. Він наголосив, що не вперше озвучує таку думку.

"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні її територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети. Перемога над Росією в Україні ціною знищення половини українського населення, напевно, не є перемогою", – сказав він.

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