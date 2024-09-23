Петр Павел не вірить у можливість тотальної поразки України, однак вже окуповані території навряд чи вдасться повернути.

Українцям та прихильникам України доведеться змиритися з тим, що Росія за підсумками війни збереже контроль над окупованими територіями принаймні на деякий час. Таку думку висловив президент Чеської Республіки Петр Павел в інтерв'ю The New York Times.

Павел, колишній високопоставлений генерал НАТО і один із найрішучіших прихильників України, вважає, що втрата українських територій є реальністю. Чеський президент посилається на успіхи дружніх до Росії популістів, на кшталт прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, які підривають європейську єдність у підтримці України. За словами Павела, втома від війни "зростає повсюди".

Україні "потрібно буде бути реалістом" щодо перспектив повернення територій, окупованих росіянами, каже чеський лідер:

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Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією.

Разом з тим Павел визнає, що ця тимчасова окупація може тривати роками.

На його думку, ані Україна, ані Росія не можуть розраховувати на те, що досягнуть своїх максимальних цілей у війні. Для України це виключає повернення всієї території, включно з Кримом, а для Росії буде неможливим домогтися юридичної відмови України від регіонів, на які претендує Москва.

"Говорити про поразку України чи поразку Росії – цього просто не станеться, тому кінець буде десь посередині," – сказав Павел.

Разом із тим чеський президент відкинув як "нісенітницю" наполегливі заклики популістських лідерів, таких як Орбан, до припинення допомоги Україні та негайного укладення миру:

Як людина, яка має певний досвід роботи з обороною та безпекою та знає Росію, я знаю, що мир не прийде через заяву України про припинення бойових дій.

Як зазначає NYT, хоча посада президента в Чехії є здебільшого церемоніальною, однак погляди Петра Павела загалом збігаються з поглядами чинного уряду країни під керівництвом прем’єр-міністра Петра Фіали. Крім того Павел має значний вплив на питання безпеки як колишній начальник генерального штабу чеської армії та колишній голова військового комітету НАТО.

Перспективи закінчення війни: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні президент Зеленський прибув до США, аби презентувати союзникам План перемоги, який, на його думку, можна реалізувати спільними зусиллями. За даними The Times, цей план складається з чотирьох основних пунктів:

Прохання про надання західних гарантій безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО.

Продовження операції в Курській області Росії як територіального козиря.

Прохання про надання "специфічного" сучасного озброєння.

Міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

Тим часом Росія у грубій формі відмовилася брати участь у глобальному саміті миру, який Україна хоче провести цієї осені. Натомість Москва продовжує наполягати на передачі під її контроль Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як передумову для початку мирних переговорів, на яких, вочевидь, будуть висунуті додаткові вимоги.

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