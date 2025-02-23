На думку начальника ГУР, Росії "як мінімум потрібна передишка".

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вірить у закінчення війни з Росією у 2025 році.

Про це він сказав журналістам під час Форуму "Україна. Рік 2025". На запитання, чи він вірить у закінчення війни цього року, Буданов відповів: "Так, вірю".

Він пояснив, що Російській Федерації "як мінімум потрібні передишка, зупинка вогню для того, щоб наростити сили". Нестача сил для РФ - це одна із причин, чому війна може закінчитися в 2025 році, на думку Буданова. Друга причина, за його словами, - "велика фінансова ціна", яку РФ платить за війну.

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Начальник ГУР вважає, що війна може завершитися, "коли всі сторони будуть повністю до цього готові, вироблять план, який погодять, якщо він реалістичний".

"Раніше не буде - в односторонньому порядку це неможливо зробити", - додав він.

Інші заяви Буданова на Форумі "Україна. Рік 2025"

Як писав раніше УНІАН, начальник української розвідки повідомив, що Північна Корея перекриває 50% потреб у боєприпасах для Росії. "50% ворожих боєприпасів є корейськими. Так само почалося масштабне постачання озброєння, перш за все, це 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню", - підкреслив Буданов.

Також Буданов розповів про плани Росії відносно рекрутингу та мобілізації на 2025 рік. За його словами, у цьому році план із набору нових військовослужбовців ЗС РФ знижений майже на 100 тисяч осіб. Він додав, що РФ не відмовляється від своєї мети окупувати всю Україну.

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