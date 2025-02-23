Також очільник ГУР розповів, скільки зараз північнокорейських солдатів перебуває на території РФ.

Коли йдеться про боєприпаси, кореговані авіабомби та дронову техніку, то в цьому аспекті Росія значно крокує вперед та нарощує їхнє виробництво, тому тут не можна не згадати про стратегічного партнера ворога - Північну Корею. Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов під час Форуму "Україна. Рік 2025".

За його словами, КНДР на 50% задовольняє всі витрати фронту РФ у боєприпасах.

"50% ворожих боєприпасів є корейськими. Так само почалося масштабне постачання озброєння, перш за все, це 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню", - підкреслив Буданов.

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Також він прокоментував використання північнокорейських військовослужбовців Росією на території Курщини:

"Це факт. Корея бере активну участь у війні проти нас, у підтримці РФ".

Крім того, під час форуму японський журналіст запитав Буданова про ситуацію в Курській області, де воюють солдати КНДР. На що він відповів:

"Первинне угруповання складало приблизно 12 тисяч людей. Станом на зараз близько чотирьох тисяч з цих людей, скажімо так, виведені з ладу, тобто це важкопоранені та вбиті. Заміна їм готується, але ще на фронт не прибула".

Коментуючи, постачання Північною Кореєю 170-мм САУ та 240-мм РСЗВ для РФ, Буданов наголосив, що наразі Росія отримала по 120 систем кожного типу.

"Після цього з допомогою російських фахівців були проведені модернізаційні роботи. Зараз точність стала абсолютно прийнятною для такого типу озброєння. За планом цього року Північна Корея має надати РФ 148 таких ракет (швидше за все, йдеться про ракети до озброєння, яке КНДР передала Росії - УНІАН", - підсумував очільник ГУР.

КНДР та Росія - останні новини

Раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чому важко демотивувати військових з КНДР. За його словами, через свою мотивацію вони є більш небезпечними на полі бою для українських військових.

"Треба усвідомлювати, що фактично родини цих північнокорейських солдатів є заручниками режиму і саме цим пояснюється та відчайдушність, з якою вони ідуть у бій. Тобто демотивувати неможливо, тому що солдат КНДР розуміє, що у разі його попадання в полон або переходу на сторону України, його сім’я буде фізично знищена", - зазначив експерт.

Також стало відомо, яку зброю КНДР вже скоро може передати РФ. За словами аналітиків, крім ракет та РСЗВ, Північна Корея може поставити до Росії сотні тисяч снарядів калібру 152-мм і 122-мм до кінця березня.

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