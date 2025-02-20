При цьому начальник ГУР підкреслив, що невідомо, наскільки це буде довго й ефективно.

У 2025 році буде досягнуто угоди про припинення вогню у війні Росії проти України, вважає голова військової розвідки України, генерал Кирило Буданов. Таку думку він висловив в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

Буданова журналіст запитав, чи вдасться досягти режиму припинення вогню цього року.

"Думаю, що так. Знаєте, це парадоксальна ситуація. Незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, наскільки це можливо, водночас, я думаю, цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню", - відповів начальник ГУР.

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І тут же додав, що "наскільки це буде довго, наскільки це буде ефективно - це інше питання".

За словами Буданова, є "більшість складових, щоб це сталося".

Інші заяви Буданова про завершення війни

Як повідомляв УНІАН, раніше глава ГУР України Кирило Буданов заявив, що до літа треба почати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть початися процеси, які загрожуватимуть існуванню України.

Одне зі ЗМІ повідомило, що про це він сказав на закритій у Верховній Раді зустрічі керівників парламенту і фракцій із командуванням Сил оборони. Метою зустрічі було зрозуміти реальний стан справ у війні.

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