'Я готовий': Зеленський назвав умови для негайного завершення війни

Президент наголосив, що Україна готова до заморозки конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що готовий укласти мирну угоду вже сьогодні, якби мав таку можливість. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ABC News, окресливши умови для завершення війни.

"Ми готові зупинити цю війну якнайшвидше", - заявив він.

Президент наголосив, що Україна готова до заморозки конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту.

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Водночас на питання журналіста, чи готовий він піти на угоду, якщо йому довелося б відмовитися від 25% території України, президент наголосив, що росіяни захопили лише 19,3% території, а 25% – це означає вихід України з Донбасу.

"Вони не окупували 25% нашої території. Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми повинні самостійно піти зі своєї території Донбасу. І це означало б, що так, вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%", - сказав Зеленський.

При цьому він додав, що Україна не визнаватиме окуповані території Донбасу російськими.

"Звісно, ​​ми на це не підемо. Я чув пропозиції, які передбачають, що тимчасово окупована територія стане російською", - додав він.

Зеленський також наголосив, що Україна не може зараз дозволити собі слабкого президента.

" Україна не може дозволити собі слабкого президента зараз. Можливо, після війни – будь-якого... Але зараз, якщо Україна хоче вижити, їй потрібні сильна армія, сильний президент і сильний народ... Тому на будь-який тиск на мене я, звісно, відповідатиму. Бо інакше нас з'їдять", - підкреслив він.

Володимир Зеленський - інші заяви

Президент закликав американських партнерів увімкнути Starlink у тих районах Росії, звідки запускаються балістичні ракети.

"Ми самі все зробимо. Ми з усім впораємося. Звісно, ми це зробимо, якщо Росія не припинить цю війну. Увімкніть його. Адже це зовсім нескладно", - наголосив він.

Також президент закликав союзників посилити санкції проти російських ракет, адже близько 70% комплектуючих для кожної балістичної ракети РФ надходять з інших країн - з Азії, США та Європи.

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