'Я готовий': Зеленський назвав умови для негайного завершення війни

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що готовий укласти мирну угоду вже сьогодні, якби мав таку можливість. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ABC News, окресливши умови для завершення війни.
"Ми готові зупинити цю війну якнайшвидше", - заявив він.
Президент наголосив, що Україна готова до заморозки конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту.
Водночас на питання журналіста, чи готовий він піти на угоду, якщо йому довелося б відмовитися від 25% території України, президент наголосив, що росіяни захопили лише 19,3% території, а 25% – це означає вихід України з Донбасу.
"Вони не окупували 25% нашої території. Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми повинні самостійно піти зі своєї території Донбасу. І це означало б, що так, вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%", - сказав Зеленський.
При цьому він додав, що Україна не визнаватиме окуповані території Донбасу російськими.
"Звісно, ми на це не підемо. Я чув пропозиції, які передбачають, що тимчасово окупована територія стане російською", - додав він.
Зеленський також наголосив, що Україна не може зараз дозволити собі слабкого президента.
" Україна не може дозволити собі слабкого президента зараз. Можливо, після війни – будь-якого... Але зараз, якщо Україна хоче вижити, їй потрібні сильна армія, сильний президент і сильний народ... Тому на будь-який тиск на мене я, звісно, відповідатиму. Бо інакше нас з'їдять", - підкреслив він.
Володимир Зеленський - інші заяви
Президент закликав американських партнерів увімкнути Starlink у тих районах Росії, звідки запускаються балістичні ракети.
"Ми самі все зробимо. Ми з усім впораємося. Звісно, ми це зробимо, якщо Росія не припинить цю війну. Увімкніть його. Адже це зовсім нескладно", - наголосив він.
Також президент закликав союзників посилити санкції проти російських ракет, адже близько 70% комплектуючих для кожної балістичної ракети РФ надходять з інших країн - з Азії, США та Європи.