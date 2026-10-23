Зеленський назвав місце і час першої зустрічі у форматі Україна-США-Росія

Перша зустріч буде технічною, а лідери країн мають зустрітися вже потім.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перша технічна зустріч у відновленому триторонньому форматі Україна-США-Росія відбудеться в першій половині листопада в Абу-Дабі (ОАЕ). Зустріч на рівні лідерів країн стане можливою вже після цього, пише Reuters.

За словами Зеленського, він розмовляв зі спецпосланцями США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом у п'ятницю. Раніше цього тижня ці двоє вели прямі переговори з Путіним. Український президент зазначив, що будь-яка мирна угода вимагатиме надійних гарантій безпеки для України, зокрема фінансової допомоги протягом 10 років для утримання боєздатної української армії.

"План полягає в тому, щоб зустрітися в першій половині листопада, і, звичайно, якомога раніше", – сказав Зеленський, додавши, що багато тут залежатиме від Росії, яка вже зірвала плани подібної зустрічі у жовтні.

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Зеленський наголосив, що Європа також має бути залучена до переговорів.

Також президент поскаржився, що українські військові все ще стикаються з обмеженнями в роботі супутникового зв'язку Starlink, попри запевнення Трампа щодо відновлення системи.

За словами Зеленського, Україна також все ще чекає на чергову партію зенітних ракет, про які було домовлено раніше.

Мирні переговори

Як писав УНІАН, Європейський Союз прагне долучитися до наступного раунду переговорів між Україною, Росією та США, щоб посилити свою роль у мирному процесі та впливати на позицію Вашингтона. За даними Euronews, Брюссель виступає за перехід від тристороннього до багатостороннього формату переговорів із залученням представників ЄС.

За даними The Economist, США прагнуть швидко відновити переговори щодо мирної угоди, яка може включати демілітаризовану зону на Донбасі, інвестиції для України та її вступ до ЄС в обмін на відмову від членства в НАТО. Українські посадовці побоюються, що економічні інтереси США та Росії, зокрема послаблення санкцій і відновлення енергетичної співпраці, можуть переважити питання безпеки та справедливого миру для України.

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