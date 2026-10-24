'Ми самі все зробимо': Зеленський розповів, як боротися з балістичною загрозою з боку РФ

Він переконаний, що Україні "потрібна велика, сильна армія - щонайменше на найближчі 10 років".

Росія виробляє 140 балістичних ракет щомісяця, а в її арсеналі вже є 700 таких ракет. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, пише Clash Report.

"Усі говорять про ці ракети, але цю проблему можна вирішити. Близько 70% комплектуючих для кожної балістичної ракети надходять з інших країн - з Азії, США та Європи. Ви можете це зупинити, адже мова йде про ваші компанії", - сказав він.

За його словами, компанії по всьому світу продають ці компоненти Росії.

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"Ми сказали нашим американським партнерам: увімкніть Starlink у тих районах Росії, звідки запускаються балістичні ракети. Чому ми всі маємо перебувати під ударом? Чому вся Європа має побоюватися, що російські балістичні ракети можуть досягти європейської території? Увімкніть Starlink. Ми самі все зробимо. Ми з усім впораємося. Звісно, ми це зробимо, якщо Росія не припинить цю війну. Увімкніть його. Адже це зовсім нескладно", - пояснив президент.

Він упевнений, що Україні "потрібна велика, сильна армія - щонайменше на найближчі 10 років".

"Це вимагає величезних витрат, але наша країна постраждала від масованих ударів, а економіка не може функціонувати на 100% в умовах війни. Нам потрібен час на відновлення та залучення інвестицій. Саме тому нам необхідна фінансова підтримка з боку наших партнерів", - додав Зеленський.

Російська балістика

Раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що якщо Росія збереже нинішні темпи ударів, за місяць кількість ракет, що атакують як балістичні, може перевищити 300.

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