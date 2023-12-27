Генерал вважає, що наступний рік може бути важчим для України, бо "повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій".

Генерал Олександр Тарнавський, який є командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", прокоментував можливість завершення війни в наступному році та прогнозує, що наступний рік може бути важчим для України. Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

Так, даючи прогноз того, що буде відбуватися на фронті після Нового року, Тарнавський сказав: "Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше".

Він зазначив, що ворог про ці наміри України знає і буде робити все для того, щоб їх ми не виконали.

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"Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий", - підкреслив він.

На запитання, чи вважає він, що реально в наступному році завершити війну, Тарнавський відповів: "Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання – перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога".

Чи можливе завершення війни у 2024 році - Зеленський назвав умову

Як повідомляв УНІАН, цього місяця під час підсумкової прес-конференції президента Володимира Зеленського також запитували, чи можливе завершення війни з Росією у наступному 2024 році.

Глава держави зазначив, що це залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але здебільшого від самих українців. "Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше", сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі ніхто не знає, чи заверщиться війна наступного року. "Навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - сказав глава держави.

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