Президент акцентував, що українці не мають втрачати стійкість.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи можливе завершення війни з Росією у наступному 2024 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час підсумкової прес-конференції.

"Чи закінчиться у 2024 році війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, війна, перемога, поразка, стагнація - залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але здебільшого від нас із вами.

"Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна жити зі скепсисом, але можна і країну "про", вибачте. А я до цього не готовий. І я знаю, що таких, як я багато - мільйони. Не готові ми віддати нашу країну. Не готові. З першого дня і до останнього так і буде", - додав президент.

Зеленський розкрив нові домовленності про ППО

Раніше Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами щодо посилення системи протиповітряної оборони (ППО).

"Готуємо й подальше посилення ППО - про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх перемовинах звучить ця тема - тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба", - підкреслив президент України.

Сьогодні, 19 грудня, Зеленський заявив, що цієї зими в Україну надійдуть декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot.

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