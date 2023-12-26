Знищено було 43 одиниці ворожої військової техніки.

На Таврійському напрямку Збройні сили України знищили майже 400 російських окупантів, які прийшли воювати проти нашої країни. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що на Таврійському напрямку ворог завдав три авіаудари, провів 57 бойових зіткнень та здійснив 719 артобстрілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога склали 399 осіб", - написав командувач.

Відео дня

Крім того, знищено було 43 одиниці військової техніки російських загарбників. Йдеться про п’ять танків, сім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, 19 безпілотників, шість автомобілів, три одиниці спеціальної техніки, два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника. Ще 32 одиниці техніки противника було пошкоджено.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять вже близько 354 тис. 960 осіб.

Зокрема, ворожих танків за цей час було знищено 5 тис. 899 одиниць, бойових броньованих машин - 10 тис. 956, а артилерійських систем - 8 тис. 366.

Вас також можуть зацікавити новини: