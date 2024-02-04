За словами речниці Сил оборони півдня, це суперечить здоровій тактиці ведення штурмових дій.

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції Збройних сил України на лівобережжі Херсонської області. Водночас командири військ РФ відправляють на такі штурми лише піхоту без підкріплення техніки, що істотно знижує їхню ефективність. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, загарбники продовжують невпинно штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у спробах вибити звідти наші підрозділи.

"Умови надскладні і ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу ворог наважився на 5 таких спроб, але всі обставини були проти них", - зазначила Гуменюк.

Вона уточнила, що російські командири не дозволяють застосовувати бронетехніку, що суперечить здоровій тактиці ведення подібних штурмових дій.

"Вони вимушені туди відправляти суто піші групи для стрілецьких боїв і зіткнення просто очі в очі фактично, і втрачають особовий склад", - додала Гуменюк.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Напередодні, 3 лютого, Збройні сили України оформили квитки на концерт Кобзона ще для 810 окупантів. Крім того, ворог втратив 13 ББМ та 31 артсистему. Загалом втрати загарбників з початку повномасштабного вторгнення вже становлять близько 388 тисяч 750 осіб.

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