Також знищено 13 ББМ та 31 артсистему.

Українські захисники за минулу добу скоротили армію РФ ще на 810 окупантів. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали близько 388 тисяч 750 осіб, повідомляє Генштаб.

Також українські бійці знищили чимало ворожої техніки:

танків ‒ 6343 (+2 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 11818 (+13);

артилерійських систем – 9331 (+31);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12);

крилатих ракет – 1848 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41);

спеціальної техніки ‒ 1479 (+6).

Від початку повномасштабного вторгнення також знищено 979 РСЗВ, 663 ворожі засоби ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 1847 крилатих ракет, 24 кораблі/катери, один підводний човен.

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Ситуація на фронті

За повідомленням Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, з них половина – на Авдіївському напрямку. Зокрема, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області.

Крім того, на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

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