За добу підрозділи ЗСУ мінуснули понад сотню загарбників.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла що відбувається на фронті. Зокрема, під час брифінгу вона прокоментувала певне просування підрозділів Збройних сил на лівому березі Дніпра.

"Будь-яка бойова робота в інформаційному просторі висвітлюється дуже обмежено, саме через те, щоб вона мала певні перспективи... На сьогодні можемо констатувати - наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка…", - пояснила Гумеюк.

За її словами, на лівобережжі дуже багато ворожих підрозділів, вони набагато краще укріплені, ніж українські захисники, та мають відповідне тилове підґрунтя, яке може їх убезпечувати.

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"На відміну від наших, у яких за спинами - Дніпро", - підкреслила Гуменюк.

Водночас ворог не припиняє агресивної активності у напрямку правобережжя. Вона уточнила, що йдеться про щільні обстріли деокупованої території, особливо тієї, що знаходиться у безпосередньої близькості до води. Саме там українці особливо потерпають від регулярних обстрілів та застосування дронів.

За словами речниці, ворог дуже потужне посилив таку компоненту, як дрони, яких за добу застосував понад 80 одиниць у зоні відповідальності Сил оборони півдня. Це, переважно, Херсонщина.

"Але також FPV-дрони та дрони іншої модифікації, в тому числі – розвідувальні, й ті, що скидають осколкові боєприпаси, застосовує противник з Кінбурнської коси у напрямку Миколаївщини – протилежного берега Дніпро-Бузького лиману, Куцурубської, Очаківської громад, намагаючись посилити тиск на різних напрямках і розосередити зусилля Сил оборони. З усім тим, ми продовжуємо боротьбу й за позиції на лівому березі, розширюючи наші плацдарми", - розповіла Гуменюк.

За її словами, окупанти побоюються цієї активності ЗСУ. Тому, на тлі своїх втрат, вони поновили певну активність в штурмових діях.

"У них були відповідні складнощі з формуванням штурмових груп, які підуть на відповідний дії, але вони знов поновили таку активність. Й за минулу бойову добу довели її до 8 штурмів, але всі вони були знов невдалими. Окупанти змушені були повертатися на свої позиції із втратами особового складу", - наголошую Гуменюк.

За минулу добу підтверджено, що на лівому березі поменшало на 105 окупантів. Також наразі відомо, що противник втратив техніку, зокрема це артилерійські установки, з яких загарбники обстрілюють правий берег. За словами речниці, такі втрати призвели до того, що ворог проявляє певну активність на Кримському напрямку.

"Там формуються команди, очевидно, для підсилення тих підрозділів, які є на лівому березі. Вони після таких потужних втрат потребують поновлення і живої сили, і техніки", - каже військова.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні агресор встановив своєрідний рекорд у застосуванні дронів по прифронтових населених пунктах. Зокрема, у зоні відповідальності Сил оборони півдня встановлено своєрідний рекорд: 80 FPV-дронів та 27 скидів боєприпасів з БпЛА інших модифікацій.

Вибухи лунали у Садовому, Качкарівці, Тягинці, Веселому, Золотій Балці, Антонівці, Кринках, Інгульці, Бериславі, Саблуківці Херсонської області, також "повітряні агресори" фіксувалися в Куцурубській громаді Миколаївщини.

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