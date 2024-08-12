За словами Вадима Денисенка, головну роль у позиції білоруського диктатора відіграє Китай.

Команду білоруському диктатору Олександру Лукашенку на вступ керованої ним країни у війну проти України даватиме не Російська Федерація. Про це у своєму коментарії для Liga.net написав політолог Вадим Денисенко.

Він, зокрема, дав оцінку заявам Лукашенка щодо ймовірного закриття українського посольства після нібито порушення Україною повітряного простору Білорусі.

"Лукашенко не міг відреагувати інакше. Після його гнівних заяв, що він може навіть закрити українське посольство – Росія не зможе йому зробити предʼяви. Навіть кулуарні", - зазначив експерт. Відео дня

Водночас він вважає, що висування білоруських військ до кордону України – "це ні про що".

"Він (Лукашенко - УНІАН) не збирається воювати. Він демонструє гнів (і демонструє його росіянам). І поки це гра. За бажання, можна навіть знайти елементи сміху над РФ, бо висунули РСЗВ "Полонез", який так потрібен Росії, але його Білорусь і Китай (точніше просто Китай) не продають РФ. Тому росіяни й торгуються зараз з Іраном", - пише Денисенко.

Водночас він радить звертати увагу на навчання з РФ і перекидання російських військ.

"Поки цього немає. І перекидання військ не робиться за один день. Але ще раз повторюся: дозвіл на перекидання чи не перекидання військ дасть не Мінськ, а Пекін. Ще раз наголошу: головну роль у позиції Лукашенка щодо дозволу чи не дозволу на повторне вторгнення через Україну для РФ зараз відіграє Китай. Поки нічого не говорить про те, що Китай дає добро", - резюмував політолог.

Останні заяви Лукашенка

Днями білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору та пригрозив відповіддю. За його словами, система ППО Білорусі збила частину безпілотників.

Як сказав Лукашенко, інцидент стався нібито ввечері, 9 серпня, через що військово-повітряні сили і протиповітряну оборону країни було переведено в підвищену бойову готовність.

Пізніше стало відомо, що Білорусь погрожує закрити посольство України в Мінську. Зокрема, українському дипломату "було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України".

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