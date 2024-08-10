Країна може порушити питання про "доцільність подальшої присутності" в Мінську диппредставництва України, заявили в МЗС.

МЗС Білорусі викликало тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило їй, що країна може порушити питання про "доцільність подальшої присутності" в Мінську диппредставництва України.

Як повідомляє державне агентство Белта з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі, Тимуш викликали на тлі заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито зафіксовані українські безпілотники у повітряному просторі країни.

Українському дипломату "було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України".

Відео дня

"Особливо було вказано на те, що, якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську", - йдеться у заяві.

Що передувало

Нагадаємо, 10 серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що нібито білоруська система ППО збивала українські дрони, загалом під час цього зафіксували близько десятка БПЛА.

За його словами, інцидент стався нібито ввечері 9 серпня, через що військово-повітряні сили і протиповітряну оборону країни переведено в підвищену бойову готовність. Лукашенко пригрозив, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться".

Згодом Лукашенко дав вказівки посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках біля українського кордону. Туди відправляють "Полонез" та "Іскандер".

Вас також можуть зацікавити новини: