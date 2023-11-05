Раніше очікували на підтвердження результатів успішних ударів крилатими ракетами по заводу, де знаходився носій крилатих ракет "Калібр".

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив успішне влучання в російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" біля окупованої Керчі.

Про це Олещук повідомив у Telegram.

"Підтверджую", - наголосив Олещук.

Раніше він повідомляв, що очікував на підтвердження результатів успішних ударів крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Удар по Керчі

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 4 листопада, в тимчасово окупованій Керчі прогриміли вибухи. Згодом з'явилася інформація про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив" в Керчі. "Диміло" і біля Кримського мосту.

Російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що в районі заводу нібито впали уламки. Однак у мережі писали про влучання в один з російських кораблів. Ймовірно, мова про носія "Калібрів" – корабель "Аскольд", який є "новинкою" Чорноморського флоту і був спущений на воду тільки в 2021 році.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи атаку, зазначав, що, ймовірно, був пошкоджений один з російських кораблів. За його словами, це судно ще навіть не брало жодної участі в бойових діях, а лише проходило якісь випробування.

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