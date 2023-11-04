Гауляйтер Криму Аксьонов повідомив, про падіння уламків ракет у районі суднобудівного заводу в Керчі, де знаходилися ракетні кораблі проекту 22800 "Каракурт", які є носієм крилатих ракет "Калібр".

У окупованому Криму після оголошення повітряної тривоги лунають вибухи, росЗМІ повідомляють про атаку на Кримський міст та суднобудівний завод у Керчі.

Після оголошення повітряної тривоги окупанти перекрили Кримський міст, а також, як зазначав так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, російські війська випустили димову завісу в Севастопольській бухті.

Водночас російські телеграм-канали повідомляли про проліт близько 1,5 десятка ракет над морем і в районі Генічеська.

Пізніше стало відомо про задимлення в районі суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, а також у районі кримського мосту.

Водночас окупанти стверджують, що це не дим від влучання, а маскувальна димова завіса.

Згодом гауляйтер Криму Аксьонов повідомив про падіння уламків ракет у районі суднобудівного заводу в Керчі.

"Частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків. Постраждалих немає", - додав Аксьонов.

Оновлено 18.00. Як повідомляє тг-канал "Кримський вітер", посилаючись на свідчення очевидців, на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт", що будується, який є носієм ракет "Калібр".

Вибухи у Криму

ВСУ не дають Криму "засумувати". Так, 30 жовтня на окупованому півострові знову лунали вибухи, за свідченнями очевидців, "бавовна" завітала у Саки та Севастополь.

У міністерстві оборони РФ заявили, що Україна атакувала Крим крилатими ракетами, але всі цілі нібито вдалося збити. Втім, очевидці повідомляли, що є "прильоти" внаслідок атаки.

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