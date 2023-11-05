Також російське оборонне відомство відзвітувало про роботу ППО.

У Міністерстві оборони Росії заявили про пошкодження корабля внаслідок атаки на тимчасово окупований Крим у суботу, 4 листопада.

Про це пише російський пропагандистський ресурс "РИА Новости". У Міноборони РФ стверджують, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу ім. Бутоми в окупованій Керчі "15 крилатими ракетами".

"Засобами ППО збито 13 крилатих ракет. В результаті влучання крилатої ракети противника отримав пошкодження корабель, що знаходився на заводі", – йдеться в повідомленні.

Удар по суднобудівному заводу в Керчі

У суботу, 4 листопада, в тимчасово окупованій Керчі прогриміли вибухи. Згодом з'явилася інформація про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив" в Керчі. "Диміло" і біля Кримського мосту.

Російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що в районі заводу нібито впали уламки. Однак у мережі писали про влучання в один з російських кораблів. Ймовірно, мова про носія "Калібрів" – корабель "Аскольд", який є "новинкою" Чорноморського флоту і був спущений на воду тільки в 2021 році.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи атаку, зазначав, що, ймовірно, був пошкоджений один з російських кораблів. За його словами, це судно ще навіть не брало жодної участі в бойових діях, а лише проходило якісь випробування.

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