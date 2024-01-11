Ракета не влучила прямо в борт, був підрив безпосередньо біля корабля, що пошкодило систему озброєння на фрегаті.

Перше застосування протикорабельної ракети "Нептун" було по фрегату "Адмірал Ессен". Про це розповів командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Українській правді.

"Перше застосування "Нептуна" було, коли фрегат "Адмірал Ессен" підійшов дуже близько до нашого берега. І за ним ішли ще десантні кораблі вздовж Тендрівської коси", - розповів він.

За його словами, ці кораблі здійснювали демонстраційні дії, щоб підрозділи морської піхоти постійно готувалися до десанту, "щоб не дати можливості ці бригади перекинути на Миколаївський напрямок або на бік Вознесенська на допомогу".

Відео дня

"А коли "Ессен" підійшов, ми вирішили спробувати, що ж може наш "Нептун". Перші пуски не були настільки вдалі, як по крейсеру "Москва", але тоді вперше був пошкоджений цей фрегат "Ессен". Було там декілька "двохсотих" у них на борту, наскільки мені відомо. Корабель терміново повернувся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так розумію. Був підрив безпосередньо біля корабля, пошкодило систему озброєння на цьому фрегаті", - розповів він.

Він додав, що окупанти тоді навіть збили свій власний літак прямо біля берега, який здійснював прикриття кораблів з повітря.

Що відомо про "Нептун"

Як відомо, ракетний комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – це наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений КБ "Луч". Наразі її дальність нібито становить 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" передали ВМС.

Потоплення "Москви"

13 квітня 2022 року флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва" було підбито кількома ракетами "Нептун". Удар спричинив детонацію боєкомплекту на борту. Судно буквально згоріло в морі - до того, як його спробували евакуювати.

За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб, у тому числі як з'ясувалося пізніше, матроси строкової служби. Переважна більшість матросів, ймовірно, загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: