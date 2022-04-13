У російський крейсер влучили дві ракети "Нептун", зазначив журналіст.

Ракетний крейсер "Москва" російського Чорноморського флоту вражений українськими ракетами "Нептун".

Про ураження російського крейсера написав у Facebook журналіст Серж Марко, і його відомості вже підтвердили в Одеській облдержадміністрації.

"Двома ракетами "Нептун" щойно уражений крейсер "Москва". Стоїть, горить. А на морі шторм. Потрібне тактичне затоплення, судячи з усього", - поділився журналіст.

Голова Одеської ОДА Максим Марченко підтвердив потрапляння у російський крейсер.

"Ракети "Нептун", що стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозні пошкодження. Слава Україні!" - поділився чиновник.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну говорив, що крейсер "Москва" сильно горить.

"З флагманом морського флоту крейсером "Москва" сталася якась несподіванка. Сильно горить... Там 510 осіб екіпажу, не можемо зрозуміти, що сталося - два матроси покурили не в тому місці, чи порушили в черговий раз якісь заходи безпеки, не щастить", - пожартував він.

Канал "Всевидящее ОКО" в Telegram опублікував нібито фото крейсера "Москва", який горить, і майже відразу ж його видалив.

Варто зазначити, що крейсер "Москва" - це той російський корабель, якого українські прикордонники з острова Зміїний наприкінці лютого послали на "х*й".

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, обстрілював Одесу з корабельної артилерії.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, в нашій державі станом на 13 квітня знищено сім ворожих кораблів/катерів.

Вас також можуть зацікавити новини: