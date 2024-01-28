Адмірал пояснив, як варто вести війну з таким типом особистості як у Путіна.

Український адмірал, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа пояснив, як українській нації варто вести війну проти диктатора Володимира Путіна.

Він назвав президента Росії "дрібним гангстером", який остерігається великої бійки. Принаймні, саме таку поведінку політик демонструє світу, вказав Неїжпапа Sky News.

"Поводиться, як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому будуть відповідати ударом за удар, то він не почне бійки", - охарактеризував адмірал Путіна.

Також Неїжпапа попередив, що Росія на другому році війни проявляє адаптацію до бойових дій. Київ повинен відповісти тим же, щоб належним чином вдарити по РФ.

Ключ до перемоги, на думку командувача ВМС ЗСУ, полягає в технологічному прогресі. "Той, хто переможе в технологічному сенсі, здобуде перемогу", - констатував військовий.

Полковник ЗСУ дав прогноз - Путін помре, як тільки програє війну

У грудні 2023 року полковник ЗСУ Петро Черник дав новий прогноз щодо термінів життя Путіна. Він припустив, що лідер Росії помре, як тільки його війська програють в Україні.

За його словами, такі тирани як Путін легко на той світ не йдуть: російський президент може жити й до 100 років, у 2024 році він тільки відзначить своє 72-чя, говорив Черник. Однак на його здоров'я може вплинути програш РФ, позаяк для Путіна - це особисте. "Персонально в житті Путіна поразка в Україні - це його смерть", - стверджував полковник.

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