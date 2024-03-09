За минулу добу там було 45 бойових зіткнень.

Командувач ЗСУ розкрив важливу ділянку, на якій вирують дві третини боїв з усього фронту. Йдеться про Таврійський напрямок.

За словами Олександра Тарнавського, там упродовж доби війська "Таврії" провели 45 бойових зіткнень з окупантами.

"За минулу добу в зоні нашої відповідальності відбулося 45 бойових зіткнень - це 2/3 боїв усього російсько-українського фронту", - заявив генерал.

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Водночас він уточнив, за добу Росія завдала 29 авіаударів, 4 ракетні удари, 98 ударів дронами-камікадзе та вчинила 1056 обстрілів у зоні відповідальності його військ.

Наразі Таврійський напрямок все ще "складний" для ЗСУ, однак контрольований. Армія України працює над знищенням живої сили та техніки окупантів. Результат за добу такий, уточнив Тарнавський:

"В живій силі - 346 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 61 одиниця, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 1 танк, 16 бойових бронемашин, 15 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 238 БпЛА різних типів".

Також Сили оборони України атакували чотири важливі об’єкти ворога, серед яких командний пункт і бліндажі. Окрім цього, серед знищеної техніки згадуються:

Станції РЕБ "Гроза", "Житель" та "Леєр-3";

машина для мінування;

комплекс відеоспостереження Муром-М;

3 ударні дрони "Shahed-136", 3 "ланцети", 1 БпЛА "Суперкам" тощо.

Що відомо про "свіжі" втрати РФ за 8 березня

Сьогодні зранку Генштаб уточнив, скільки військових РФ було знищено 8 березня (звіти за бойову добу завжди публікують з відповідним запізненням). З'ясувалося, що в міжнародний жіночий день ліквідували "красиво число" - 850 осіб.

Таким чином загальні втрати Росії в Україну перетнули чергову "психологічну" межу - тут детальніше про досягнення ЗСУ.

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