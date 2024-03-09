Генштаб зранку навів звіт щодо бойових втрат Росії.

Армія Росії в Україні 8 березня втратила 850 осіб, перетнувши межу загальної статистики до 423 160 військових.

Такі дані навів зранку Генштаб ЗСУ у своєму оперативному звіті щодо подій на фронті. Серед інших втрат ворога перераховуються такі "мінуси":

Танків - 6712 (+6) од;

бойових броньованих машин - 12823 (+25) од;

артилерійських систем - 10428 (+53) од;

РСЗВ - 1012 (+1) од;

засоби ППО - 707 (+3) од;

літаків - 347 (+0) од;

гелікоптерів - 325 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8041 (+43);

крилаті ракети - 1919 (+0);

кораблі /катери - 26 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13683 (+85) од;

спеціальна техніка - 1666 (+10).

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Росія використала тактичну несподіванку біля Авдіївки

Наразі увага України котрий місяць прикута до подій біля Авдіївки - цю зону боїв вважають однією з найгарячіших точок фронту. Сьогодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив не надто втішні новини: схоже, Росії вдалося покращити свої тактичні можливості - ворог використав тактичну несподіванку, заявляють аналітики.

Зокрема, росіяни змогли тактично перегрупуватися і за рахунок цього переорієнтувати свої наступальні операції з півночі (частина Авдіївського коксохімічного заводу) в північно-східну частину.

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