Росія в Україні втратила на 8 березня понад 800 осіб / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Армія Росії в Україні 8 березня втратила 850 осіб, перетнувши межу загальної статистики до 423 160 військових.

Такі дані навів зранку Генштаб ЗСУ у своєму оперативному звіті щодо подій на фронті. Серед інших втрат ворога перераховуються такі "мінуси": 

  • Танків - 6712 (+6) од;
  • бойових броньованих машин - 12823 (+25) од;
  • артилерійських систем - 10428 (+53) од;
  • РСЗВ - 1012 (+1) од;
  • засоби ППО - 707 (+3) од;
  • літаків - 347 (+0) од;
  • гелікоптерів - 325 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8041 (+43);
  • крилаті ракети - 1919 (+0);
  • кораблі /катери - 26 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13683 (+85) од;
  • спеціальна техніка - 1666 (+10).
Загальні втрати РФ в Україні дійшли до 423 160 окупантів / Інфографіка УНІАН

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Росія використала тактичну несподіванку біля Авдіївки

Наразі увага України котрий місяць прикута до подій біля Авдіївки - цю зону боїв вважають однією з найгарячіших точок фронту. Сьогодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив не надто втішні новини: схоже, Росії вдалося покращити свої тактичні можливості - ворог використав тактичну несподіванку, заявляють аналітики.

Зокрема, росіяни змогли тактично перегрупуватися і за рахунок цього переорієнтувати свої наступальні операції з півночі (частина Авдіївського коксохімічного заводу) в північно-східну частину. 

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