Йдеться про понад 500 окупантів.

За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 515 російських окупантів та 71 одиницю їхньої техніки.

Про це повідомив Об’єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що загалом, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 33 авіаудари, один ракетний удар, провів 67 бойових зіткнень та здійснив 1143 артобстріли.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками та захисницями відбито 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, 39 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

В прес-центрі поінформували, що загальні втрати ворога у живій силі склали 515 осіб.

"Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 71 одиниця не враховуючи БпЛА. Зокрема, 10 танків, 24 ББМ, 10 артсистем, 11 автомобілів та 16 одиниць спецтехніки. Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт противника. Нейтралізовано або знищено 237 БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.

Нові втрати Росії на фронті перескочили тисячу

За даними Генерального штабу ЗСУ, упродовж доби ліквідовано ще 1 250 окупантів. Таким чином, загальна кількість втрат ворога досягла позначки 420 270 осіб.

Також за добу "мінусовано" багато ворожої техніки. Зокрема, ЗСУ знищили 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, одну реактивну систему залпового вогню, 58 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету.

Крім того, знищено 12 одиниць спеціальної техніки загарбників та 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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