Це вже обійшлось їм у близько тисячі одиниць техніки та кількох тисяч військових.

З кінця 2022 року росіяни намагаються захопити Вугледар з довоєнним населенням у 14 000 осіб. Тепер же штурм 57-ї окремої мотострілецької бригади російської армії, який розпочався цього тижня, прорвав оборону 72-ї окремої механізованої бригади українських військ.

Як пише Forbes, зараз загарбники перебувають на півдні Вугледара, а втомлений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ.

Навіть якщо росіяни захоплять це місто, ця перемога дорого їм коштуватиме. Це вже обійшлось їм у близько тисячі одиниць техніки та кількох тисяч військових. Потужна оборона ЗСУ за допомогою мін, артилерії, БПЛА та протитанкових ракет знищувала цілі бригади ворога.

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Найважче противнику було з кінця 2022 року до початку 2023-го. Тоді у полях за межами Вугледара російські операції очолювала пара підрозділів морської піхоти Тихоокеанського флоту російського флоту: 40-та та 155-та бригади морської піхоти. Їхні невдалі атаки стали одними з найкривавішими у війні. Так, 155-та бригада, яка на папері налічувала близько 3000 військових, втрачала до 300 осіб на день протягом кількох днів і була "майже знищена" до лютого 2023 року. Після доукомплектування їх знову знищили.

"За останні шість місяців 155-й, ймовірно, принаймні двічі був знижений від бойового стану до неефективного через те, що він здійснював тактично недосконалі фронтальні атаки поблизу Вугледара", — зазначало міністерство оборони Великої Британії у квітні 2023 року.

40-та бригада морської піхоти мала кращі результати, але ненабагато. Загалом Ці та допоміжні підрозділи списали близько тисячі танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь, згідно з даними WarSpotting. Це приблизно дві бригади техніки і майже шість відсотків усіх машин, які Росія втратила за 31 місяць важких боїв в Україні.

При цьому ЗСУ втратили на цій ділянці набагато менше, оскільки захисники здебільшого сиділи в окопах і бункерах і здалеку обстрілювали атакуючих росіян мінами, артилерією, ракетами та безпілотниками.

"Чи виправдовує окупація руїн Вугледара повторне знищення однієї чи обох цих бригад – це питання, на яке може відповісти лише Кремль і вцілілі з нещасливих підрозділів", - підсумовує видання.

Бої за Вугледар

За словами експертів ISW, навіть якщо росіяни захоплять цей населений пункт, це навряд кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом. При цьому загарбники вже контролюють більшість основних доріг, що проходять у бік міста.

У ЗСУ поскаржились, що українські бійці замість того, щоб воювати за Вугледар, через "всіляких корисних дурнів, політиків" змушені спростовувати їхні заяви.

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