Росія здатна підтримувати війну великими ресурсами, натомість українці вже виснажені.

Нова адміністрація США, незалежно від того, хто переможе на виборах, повинна переглянути політику щодо війни в Україні. Чинний підхід є невигідним і може призвести до краху України або втягнути НАТО у відкритий конфлікт із Росією, пише The Nation.

Цей факт, хоч і не прямо, визнають деякі американські експерти, зокрема Роберт Каган, який вказує на те, що США можуть не уникнути війни, якщо хочуть забезпечити Україні повну перемогу.

Ситуація на фронті виглядає складною: російські сили значно переважають українські у чисельності та військових ресурсах. Військова та економічна потужність Росії дозволяє їй залучати велику кількість нових військових, пропонуючи їм значно вищу оплату. Натомість українські сили відчувають втому та нестачу ресурсів. Хоча західні прихильники України закликають до більш масштабних поставок зброї, реальна ситуація вказує на обмеженість західних можливостей. Західні країни не можуть забезпечити Україні достатньо артилерії та засобів ППО через власні оборонні потреби, а також неможливість наростити чисельність військових сил для підтримки України.

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"Болючий крок, але вигідний"

Західні прихильники повної перемоги України дедалі частіше вдаються до відчайдушних кроків: прогнози про звільнення Криму, вторгнення в Курську область та використання супутникових керованих ракет - усе це створює ілюзію переломних змін, проте російська перевага залишається вагомою. Українське суспільство і держава, можливо, могли б досягти мирного врегулювання, зберігши частину територіальної цілісності та відкривши перспективи членства в ЄС. Хоча це болючий крок для України, він все ж міг би стати історичним успіхом.

Попри все, український уряд та Захід продовжують наполягати на ідеї повної перемоги. Такий підхід, як стверджують аналітики на кшталт Івана Крастева, лише стимулює Росію продовжувати бойові дії. Поки українська сторона не сяде за стіл переговорів, можливі поступки Росії залишаються невідомими. Можна було б запропонувати нейтральним країнам, таким як Індія та Бразилія, посередництво у мирних переговорах, адже Росії було б складно відкинути їхню ініціативу, з огляду на її зусилля зі зміцнення стосунків із глобальним Півднем.

Видання зазначає, що підтримка України Заходом повинна тривати, поки ведуться переговори, щоб українські сили могли продовжувати опір і втримувати позиції. Однак є ризик, що західна підтримка має свої межі, і без належного тиску на Україну задля компромісу війна може зайти у глухий кут. Видання зазначає:

"Ми не повинні обманювати себе ні тим, що наша підтримка триватиме нескінченно довго, ні тим, що вона може допомогти Україні повернути втрачені території. Тому у нас немає чесної та життєздатної альтернативи тиску на український уряд, щоб той прийняв компромісний мир".

Якщо нова адміністрація США не змінить поточний курс, існує серйозна загроза, що українська армія, як війська Першої світової після років окопної війни, може втратити боєздатність. Це поставить Вашингтон перед дилемою: визнати поразку України або наважитися на пряме втручання, ризикуючи ядерним конфліктом із Росією. Видання висловило сподівання, що наступні лідери США матимуть мудрість і сміливість для обґрунтованих дій у цьому напрямку.

Війна в Україні - останні новини

Різні дипломати та аналітики вважають, що найімовірнішим результатом війни в Україні в найближчому майбутньому є угода про тимчасове заморожування конфлікту "вздовж ще не визначеної лінії", пише New York Times.

Ситуація важка, але Україні треба вистояти, щоб мати слово на переговорах. Генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що, тим не менш, робити якісь прогнози і передбачення на майбутнє - дуже складно.

Крім того, нардеп вказав на ключові проблеми України. Але й наголосив, що і заяви, нібито Україна програла на полі бою - неправильні, бо Росія просто "має ініціативу і перевагу".

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