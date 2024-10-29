Одна з проблем – система управління українською армією, вважає народний обранець.

Російські окупанти мають змогу наступати на полі бою через перевагу в ресурсах.

Про це заявив народний депутат Роман Костенко в ефірі "Радіо Свобода". "На даний момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас ресурсами та наступає. І в нас немає стійкої оборони. На жаль, багато є факторів - це і помилки в управлінні й питання відсутності нормальної кількості ресурсу. А ми з початку війни не були ним забезпечені на більше, ніж 50%", - сказав політик.

За його словами, "Росія завжди переважає в цьому". "Проблеми з вчасно виритими фортифікаціями. Це все проблемні питання. І якщо зараз не почати їх вирішувати конкретно, то ситуація гірша може бути", - сказав Костенко.

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Водночас нардеп додав, що казати про те, що Україна вже програла на полі бою не варто, оскільки ворог "просто має ініціативу та перевагу":

"Таким чином наслідки у війні, коли ти маєш ініціативу та перевагу, ти наступаєш, ти перемагаєш. Але це не трагедія. Це говорить про те, що ми маємо вносити зміни. Зокрема, в систему управління, про яку всі кажуть".

Він додав, що в Україні система управління оперативно-стратегічними угрупованнями військ, оперативно-тактичними угрупуваннями військ була ефективна. "Зараз навіть ворог зрозумів, що треба переходити на з'єднання, об'єднання, корпуси, делегувати більше повноважень на ці структури. Це важливе питання. Яке якщо не вирішити, то це може закінчитися трагічно", - додав нардеп.

Ситуація на фронті залишається складною: що відомо

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що окупанти просунулися на кількох напрямках Донецької області. Зокрема, експерти відзначають просування загарбників у бік населеного пункту Курахове.

На думку військового експерта Івана Ступака, вже до кінця року окупанти можуть витіснити Сили оборони України з Курської області. Експерт відзначає, що це може супроводжуватися втратами для української сторони.

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