За словами директора департаменту з питань комунікацій Фонду, оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку країн-членів.

Рішення про конфіскацію російських активів мають приймати самі країни, де розміщені заморожені кошти РФ, Міжнародний валютний фонд (МВФ) стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему. Про це в коментарі "Укрінформ" сказала директор департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

"По-перше, маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн", - сказала Козак.

За її словами, МВФ стежить за поточними дискусіями, щоб оцінити "потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів або наслідки для міжнародної валютної системи". При цьому оцінки Фонду залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку цих країн.

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Конфіскація російських активів - останні новини

Білий дім дав зелене світло для конфіскації заморожених активів РФ. Водночас такий крок викликає занепокоєння серед американських політиків, позаяк конфіскація заморожених активів може "заплямувати репутацію фінансової системи США". Щоб цього не сталося, Білий дім хоче узгодити питання із союзниками з "Великої сімки" у Європі.

Раніше УНІАН повідомляв, що союзники Києва можуть за два місяці конфіскувати активи РФ на $300 мільярдів.

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