Коли держава порушує міжнародне право, постраждала сторона може вимагати репарацій, що є встановленою нормою звичаєвого міжнародного права.

ЄС і США повинні забрати заморожені активи Росії і передати їх Україні. Про цей пише Саймон Хінріксен для The Financial Times.

Це правильне рішення, і є історичні прецеденти як конфіскації іноземних активів під час військового конфлікту, так і розподілу репарацій після його завершення.

Перспектива вилучення заморожених резервів ЦБ РФ викликала занепокоєння про наслідки для фінансової системи. Деякі країни, наприклад, Китай, можуть подумати, що зберігати резерви в доларах і євро небезпечно, але це не так. Якщо одні країни не будуть незаконно вторгатися на територію інших, їх гроші будуть в цілковитій безпеці.

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Військові репарації - звичайне явище в мирному врегулюванні. Коли держава порушує міжнародне право, постраждала сторона може вимагати репарацій, що є встановленою нормою звичаєвого міжнародного права. Звичайною історичною процедурою з часів наполеонівських воєн є створення комісії з відшкодування збитків. Громадяни, підприємства та держави можуть вимагати реституції та компенсації за знищене майно.

"У випадку з Україною вже існує реєстр збитків, складений Інститутом KSE, в якому станом на червень 2023 року збиток оцінюється в більш ніж 250 мільярдів доларів. Чи буде передача репарацій такого розміру відповідати історичній нормі? Відповідь на це питання - так", - сказано в матеріалі.

ООН вже визнала, що Росія повинна нести юридичні наслідки, які включають репарації. Згідно з міжнародним правом, ЄС і США мають всі підстави для прийняття відповідних заходів з метою конфіскації російських активів і використання їх для виплати Україні.

Конфіскація активів РФ - деталі

В останні дні помітно активізувалися розмови про можливу передачу Україні заморожених російських активів, що знаходяться в західних юрисдикціях. Агентство Reuters зібрало розрізнені дані про те, скільки цих грошей є насправді, і що вони собою являють.

Відзначається, що російський Центробанк, як це роблять всі центральні банки світу, тримає свої золотовалютні резерви в найбільш ліквідних активах, таких як основні світові валюти, золото і державні облігації. До вторгнення в Україну близько половини цих резервів зберігалися на Заході.

За даними самого ж Центробанку РФ, в цілому в країнах Заходу заморожені такі активи на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Це була якраз половина від тих 612 мільярдів доларів золотовалютного резерву, який РФ мала на початок вторгнення в Україну.

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