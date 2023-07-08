Чимало українських піхотинців дістають осколкові поранення.

Українські військові визнавали, що щільне замінування території окупантами створює серйозні перешкоди для просування під час контрнаступу. Бойові медики, що працюють на передовій, кажуть – травми, завдані мінами, нині є одними з найпоширеніших поранень на фронті.

"Тут все заміновано. Більшість травм спричинені артилерійськими обстрілами, ударами та мінними полями, через які доводиться проходити нашим хлопцям", – розповів Sky News бойовий медик Євген, що несе службу в польовому шпиталі за лінією фронту.

Військові розповідають, що контрнаступ було розпочато з використанням бронетехніки НАТО, але протитанкові міни заблокували їх просування. Українські сили йдуть у бій переважно пішки – піхота просувається від окопу до окопу, через поля, завалені мінами.

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"Коли наступає піхота, це зовсім інше. Вони ходять по землі ногами, де є міни, і до нас приходить багато пацієнтів з ампутаціями, з осколковими пораненнями", – додає Євген.

Контрнаступ ЗСУ - що треба знати

Російські загарбники використали місяці окупації української території для підготовки до майбутнього контрнаступу Сил оборони. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов пояснював, що ворог вдався до активного мінування територій та створив кілька ліній оборони.

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень наголошував, що це стало серйозною проблемою для контрнаступальних заходів ЗСУ.

В розвідці наголошували, що українське військове командування не використовує практику, раніше застосовану ворогом – результат за будь-яку ціну, тож темпи визволення українських територій в ході контрнаступу дещо сповільнені.

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