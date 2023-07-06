Росія замінувала весь передній край на півдні.

Російські окупанти роблять усе, щоби уповільнити, а в деяких місцях - унеможливити, просування українських сил на півдні, розповів в ефірі військового телебачення речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

Він зазначив, що проблемою контрнаступальних заходів ЗСУ на Запорізькому напрямку залишається вороже мінування.

"Заміновано весь передній край на півдні, якщо говоримо про Запоріжжя. Перед ворожими позиціями все заміновано - це стежки, посадки, поля, величезні ділянки. Вручну міни встановлювалися. Була можливість - ворог мінував усе за допомогою гусеничного мінного загороджувача ПМЗ4, дистанційно мінувалися території", - сказав він.

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Шершень додав, що росіяни вдалися до так званого "касетного мінування". "(Міни) випускаються "Ураганами" і "Смерчами". Одна касета накриває площу 8 на 10 м овалом. Для чого це робиться? Наприклад, щоби перекрити напрямки нашого руху або спрямувати нас у відповідному напрямку, де чатують на ударну групу (ЗСУ - УНІАН) пастка чи засідка. Або щоб унеможливити евакуацію чи переміщення техніки. Є проблема, але ми її вирішуємо", - зауважив він.

За словами Шершня, наразі на Мелітопольському та Бердянському напрямках ворог перекидає і передислоковує свої війська, посилюючи час від часу то один, то інший напрямки. Бо Росія не знає, де станеться великий прорив ЗСУ.

"У такий спосіб (противник) намагається прорахувати наші дії. Це створює певний хаос, чим ми і користуємося... На цих напрямках поки все динамічно і контрольовано. Ми говоримо про наші атакувальні дії. Є позитивна динаміка", - додав Шершень.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Протягом попередньої доби ЗСУ провели успішні контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту, а також завдали ракетних ударів по тилу ворога, зазначали експерти Інституту вивчення війни.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що в самому місті Бахмут "ворог фактично знаходиться в пастці": "Тому що, з одного боку, вони більшу частину міста контролюють, а ми контролюємо південно-західну тільки частину. Але вони не можуть пересуватися по місту, тому що наші Збройні сили їм не дають це зробити. І вони фактично з нього і вийти не можуть, тому що це теж не дають здійснити наші Збройні сили".

Наразі "основний тягар" українського контрнаступу несуть військові формування, стягнуті з усієї Росії. На думку британських експертів, війна проти України порушила усталену національну стратегію Росії.

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