Ворог місяці окупації використовував для мінування територій, створення кількох ліній оборони.

Темпи визволення українських територій в ході контрнаступу дещо сповільнені, бо йдеться про збереження життів українських воїнів і не використовується практика ворога щодо результату будь-якою ціною. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, російські окупанти готувалися до українського контрнаступу: "Ворог ці місяці окупації використовував для активного мінування територій, для створення кількох ліній оборони, для зведення фортифікаційних інженерних споруд".

Юсов наголосив, що все це є додатковими перешкодами, подолання яких потребує часу і зусиль, а також робиться все для того, щоб було якнайменше втрат серед українських бійців.

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"І враховуючи, що українська армія та сили безпеки і оборони рахуються з життям людей і мають на меті збереження життя особового складу, то, звичайно, що ці перешкоди не долаються за допомогою інструменту "м'ясних атак", як це робить ворог", - наголосив Юсов.

За його словами, така виважена тактика щодо звільнення українських територій потребує більше часу, але активні дії українських сил тривають, і просування ми спостерігаємо.

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Контрнаступ ЗСУ триває на Мелітопольському і Бердянському напрямках; на Бердянському наші воїни просунулися до 2 км углиб ворожих позицій.

Разом з тим росіяни посилили інформаційний тиск щодо можливої ядерного теракту на Запорізькій АЕС, що насправді розглядається окупантами як можлива "контрдія" у разі підходу ЗСУ.

Попри очевидні територіальні успіхи, на Заході все більшає голосів, які виступають за "пришвидшення" контрнаступу, в іншому разі - погрожуючи "замороженням конфлікту". У відповідь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав не робити з війни "шоу", підкресливши, що "кожен метр дається кров'ю".

На думку екс-командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, "вікно можливостей" у ЗСУ до жовтня.

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