Відвага українських військових у поєднанні із західною підтримкою в озброєнні приносить дивовижні результати, зазначили в МЗС України.

У Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародних партнерів надавати Україні більше зброї на тлі звільнення більшої кількості міст і сіл Харківської області.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Українські війська просуваються на сході України, звільняючи більше міст і сіл. Їхня відвага у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати. Вкрай важливо продовжувати відправляти зброю в Україну. Поразка Росії на полі бою означатиме перемогу миру в Україні", - заявив Ніколенко.

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Нагадаємо, окупаційні війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, на Харківщині. Через ворогів було багато жертв й постраждалих.

Збройні Сили України дають гідну відсіч загарбникам й наприкінці серпня пішли у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині вже звільнили понад 30 населених пунктів. Спершу повідомлялося про звільнення понад 20 н.п.

10 числа стало відомо, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ.

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